Великобритания выделит Украине $65 млн на ремонт военной техники

Великобритания предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере £50 млн (около ­­$65 млн), а также боевые машины и боеприпасы. Об этом в среду, 12 июля, сообщило Reuters со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Риши Сунака.

«В рамках нового транша поддержки, который будет обсуждаться на саммите НАТО на этой неделе, Великобритания и члены G7 предоставят тысячи дополнительных боеприпасов для Challenger 2 и более 70 боевых и транспортных машин», — передает агентство сообщение британского правительства.

Заявленная финансовая помощь в размере $65 млн будет направлена на ремонт оборудования и создание военного реабилитационного центра на Украине. Обе программы будут финансироваться за счет комплексного пакета помощи НАТО.

Ожидается, что эта совместная декларация будет подписана всеми членами G7. В ней также будут указаны меры поддержки Украины на ближайшие годы.

Ранее, 11 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании Совета Украина – НАТО. Он уточнил, что первое заседание совета пройдет 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

В тот же день премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что страна дополнительно выделит 2,5 млрд норвежских крон ($240 млн) на военную поддержку Украины. При этом не уточняется, как будут использованы средства и какое именно оборудование будет закуплено.

В свою очередь в министерстве обороны Германии заявили о поставках еще двух установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5 в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.