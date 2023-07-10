В горах Северной Осетии спасатели ищут сорвавшихся со склона туристов

В горах Северной Осетии со склона сорвались три туриста. Об этом 10 июля сообщает республиканское ГУ МЧС в Telegram-канале.

В 17:45 о происшествии в районе села Бад сообщил руководитель туристической группы.

На помощь туристам выехали 13 спасателей и одна единица техники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда (СОПСО) МЧС России.

«Транскавказское подразделение начнет восхождение со стороны села Нар, долины реки Льядон. Другая группа спасателей пойдет со стороны селения Верхний Мизур», — сообщил о планах по поиску туристов заместитель начальника СОПСО МЧС России Руслан Плиев.

Отмечается, что туристическая группа была зарегистрирована в МЧС России.

По данным «Известий», поиски туристов продолжаются, однако пока нет понимания, с какой стороны хребта находилась группа. В этом месте очень плохая связь. Источник сообщил, что шестеро туристов шли по маршруту поселок Мизур – перевал Архонский – поселок В. Фиагдон – Кармадон – гора Казбек – поселок Чми. Три человека сорвались, получили переломы и ушибы.

Ранее, 9 июля, потерявшийся на Казбеке турист Александр Шевелев рассказал «Известиям», как три дня выживал в горах в одиночку. Мужчина 2 июля отстал от группы и потерялся, пытаясь вернуться в лагерь. 5 июля он вышел на берег горной реки, где увидел провода. Мужчина включил телефон и вызвал спасателей.

Затем в тот же день жена Шевелева сообщила ГУ МЧС по Северной Осетии, что ее супруг вышел на связь и находится на склоне на территории Грузии. Позднее в тот день источник «Известий» сообщил, что туриста нашли.