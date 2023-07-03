В Северной Осетии начались поиски пропавшего альпиниста из Новокуйбышевска

ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания в понедельник, 3 июля, сообщает о поисках пропавшего на горе Казбек альпиниста из Новокуйбышевска.

Сообщение в ведомство поступило 2 июля в 20:55.

«При восхождении на гору Казбек до контрольной точки на высоте 3,5 тыс. м не дошел альпинист, который совершал восхождение в составе группы из трех человек. Заявил о пропаже альпиниста один из участников группы. По его словам, мужчина немного отстал от товарищей, сказав, что догонит их позднее, после чего так и не появился в назначенном месте», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram.

На поиски выехала группа спасателей СОПСО МЧС России в составе шести человек.

«Группа из трех человек, совершавшая восхождение на Казбек, не была зарегистрирована в МЧС России», — говорится в публикации.

23 мая появилась информация о том, что при восхождении на гору Эльбрус пропала связь с группой из шести белорусских туристов. Группа не была зарегистрирована в МЧС России. На следующий день пропавшие были найдены живыми на высоте 3,8 тыс. м под вершиной горы Утюг. Поисковые работы длились 36 часов.

Как стало известно 25 мая, найденных туристов успешно доставили в Ставропольский край.