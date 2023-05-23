На Эльбрусе пропала группа туристов из Белоруссии

При восхождении на гору Эльбрус пропала связь с группой туристов из Белоруссии. Как сообщает 23 мая главное управление МЧС России по региону, шестеро человек потерялись на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

Звонок о пропаже людей поступил в 09:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). В подразделениях МЧС России группа зарегистрирована не была, рассказали журналистам.

На поиски туристов выехали спасатели Карачаево-Черкесского МЧС России, а также оперативная группа ЦУКС в составе девяти человек и двух единиц техники. Также рассматривается вопрос о привлечении к поискам вертолета Ми-8.

В начале марта турист из Тулы погиб в результате неудачной попытки восхождения на вершину горы Эльбрус. Как узнали «Известия», в поход он отправился без специального снаряжения. Его тело обнаружили на высоте 5,2 тыс. м.