Найденных на Эльбрусе туристов доставили в Ставропольский край

Найденную группу туристов из Белоруссии успешно доставили в Ставропольский край. Об этом рассказала в четверг, 25 мая, пресс-служба МЧС России.

«Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края. Угрозы жизни людей нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее в этот день двумя рейсами туристов сначала спустили на высоту 2600 м, уточняет БелТА.

О том, что при восхождении на гору Эльбрус пропала связь с группой туристов из Белоруссии, сообщалось 23 мая. В составе незарегистрированной группы было шесть человек.

24 мая спасатели обнаружили пропавших в горах туристов. Их нашли на высоте 3800 м под вершиной горы Утюг. Поисковые работы длились 36 часов.

Удалось ли туристам совершить восхождение на Эльбрус, пока не уточняется.