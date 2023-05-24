Пропавших на Эльбрусе туристов нашли живыми
Группа туристов, пропавшая на Эльбрусе, обнаружена спасателями живой. Об этом 24 мая сообщил «Известиям» источник.
По его словам, туристы обнаружены на высоте 1300 м. Альпинистов готовят к спуску.
Источник не уточнил, удалось туристам совершить восхождение на Эльбрус или нет. Подробностей их состояния он не привел.
Связь с группой туристов из Белоруссии пропала накануне. Туристы должны были вернуться на базу 21 мая, к спасателям обратился муж одной из пропавших.
Спасатели начали поиски, однако их пришлось прервать из-за плохой погоды.
Спасательные работы возобновили утром 24 мая. Всего в составе незарегистрированной группы было шесть человек.