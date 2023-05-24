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Спасатели возобновили поиски пропавшей на Эльбрусе группы туристов из Белоруссии

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Фото: МЧС РФ
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Спасатели в среду, 24 мая, возобновили поиски пропавшей на Эльбрусе незарегистрированной группы туристов из шести человек из Белоруссии, сообщил источник «Известий». Вечером 23 мая поиски были приостановлены из-за погодных условий.

В группе числились Алексей Г., Алексей М., Ксения У., Анастасия Г., Денис У., Ольга У.

Сотрудники МЧС опросили местных жителей и работников о возможном местонахождении пропавших. Туристы должны были вернуться на базу 21 мая, но на связь не вышли до сих пор. Тревогу забил муж одной из пропавших.

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О том, что при восхождении на гору Эльбрус пропала связь с группой туристов из Белоруссии, сообщалось 23 мая. Известно, что они поднимались по западному склону. На поиски туристов выехали спасатели МЧС России, к операции привлекли вертолет Ми-8, более 80 человек, 24 единицы техники и беспилотный летательный аппарат.

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