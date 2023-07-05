Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста нашли

Альпиниста из Новокуйбышевска, пропавшего в горах Северной Осетии, нашли. Об этом 5 июля сообщил источник «Известий».

В медицинской помощи незарегистрированный турист не нуждается. Иные подробности неизвестны.

Сообщение о пропаже альпиниста поступило 2 июля. Он был в составе группы из трех человек, восходивших на Казбек. Мужчина отстал от товарищей, сказав, что догонит, однако так и не появился в назначенном месте — на контрольной точке на высоте 3,5 тыс. м.

5 июля супруга пропавшего сообщила, что он вышел на связь и находится на склоне на территории Грузии.