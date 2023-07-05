Пропавший в горах Северной Осетии альпинист вышел на связь

Пропавший в горах Северной Осетии альпинист из Новокуйбышевска вышел на связь. Об этом в среду, 5 июля, сообщили в главном управлении МЧС по республике.

«Супруга скалолаза подтвердила, что он сейчас на склоне на территории Грузии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, пограничникам республики мужчина сообщил, что находится вблизи реки. Сейчас устанавливается его точное местонахождение.

Сообщение о пропаже альпиниста в горах Северной Осетии поступило 2 июля. При восхождении на Казбек мужчина не дошел до контрольной точки на высоте 3,5 тыс. м. Он был в составе группы из трех человек. Альпинист отстал от товарищей, сказав, что догонит, однако так и не появился в назначенном месте.

К поискам были привлечены две группы спасателей.