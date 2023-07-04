Вторая группа спасателей высадилась на Казбекское плато в поисках альпиниста

Еще одна группа спасателей высадилась на Казбекское плато на высоте 4,2 тыс. м для поисков пропавшего альпиниста из Новокуйбышевска Самарской области, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии во вторник, 4 июля.

«Сегодня в 7:25 вертолет МЧС России МИ-8 со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего на горе Казбек альпиниста», — говорится в сообщении ведомства.

Пешая группа спасателей продолжает восхождение. В этот день примерно в 5:00 она выдвинулась со стоянки, которая находится на высоте 3,1 тыс. м. Так, спасатели продолжают поиски пропавшего в составе двух групп.

3 июля погодные условия не позволили второй группе спасателей высадиться на плато.

В тот же день первая группа облетела склон горы Казбек. Обнаружить альпиниста не удалось.

Сообщение о том, что альпинист исчез в горах Северной Осетии, поступило 2 июля. По информации ГУ МЧС РФ по республике, при восхождении на вершину Казбек мужчина не дошел до контрольной точки на высоте 3,5 тыс. м. Он совершал восхождение в составе группы из трех человек, зарегистрирована в МЧС России она не была. Отмечалось, что альпинист отстал от товарищей, сказав, что догонит, однако так и не появился в назначенном месте.