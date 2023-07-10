Песков оценил начало строительства на Украине завода по производству БПЛА Bayraktar

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 10 июля, прокомментировал строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на Украине.

Он подчеркнул, что у Турции есть право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на то, что развитие этих отношений не будет направлено против Российской Федерации. Он напомнил, что Анкара сохранила диалог с Москвой и поддерживает его на высоком уровне, дополнил Песков.

«Был телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Есть контакты и на других уровнях. Мы имеем достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные отношения с Турецкой Республикой. Есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия», — сказал Песков.

О начале строительства завода Bayraktar ранее этот день сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телеканала «Рада».

Гендиректор компании Baykar Халук Байрактар в интервью газете Yeni Akit 23 июня заявил о том, что турецкая компания начнет производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Общий объем инвестиций турецкой компании в производство на украинской территории превышает $95 млн.

Обсуждение планов турецкой компанией Baykar построить на Украине завод по производству беспилотников поднималось в прошлом году.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.