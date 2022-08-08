Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Мир
Компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотников
Мир
Подаренный СССР памятник Хельсинки вернут на место после ремонта
Мир
ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке из РСЗО HIMARS
Спорт
Глава Норвежской федерации гандбола получил предупреждение за призывы исключить РФ
Мир
Экс-министра обороны Украины Ежеля заподозрили в госизмене
Мир
Финляндия примет участие в обучении солдат ВСУ в Великобритании
Культура
Британский Ньюкасл подал заявку на проведение «Евровидения-2023»
Мир
Власти Запорожья ждут от ООН реакции на обстрелы АЭС со стороны ВСУ
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 23%
Мир
Анкара заявила о подготовке к новой архитектуре безопасности в Европе
Туризм
Финляндия захотела ограничить транзитный туризм для россиян

Компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотников

0
Фото: Global Look Press/Yulii Zozuliaukrinform
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкая авиастроительная компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотников. Об этом посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил СМИ 8 августа.

Претенденты на дрон: почему Киев сделал ставку на турецкие «Байрактар»
Президенты Украины и Турции договорились расширить сотрудничество по беспилотникам

«Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода», — сказал он.

По его словам, владелец компании приобрел земельный участок, необходимый для реализации проекта.

Кроме того, Боднар уточнил, что Киев договорился с представителями компании Baykar Makina об использовании деталей отечественного производства при создании беспилотных летательных аппаратов, пишет сайт kp.ru.

Украинский министр обороны Алексей Резников 28 июня заявил, что большую часть мощностей завод Baykar Makina сконцентрирует на производстве ударных беспилотников для Украины. Тогда он отмечал, что украинская сторона заказала у турецкого производителя 10 аппаратов.

В тот же день Baykar Makina сообщила о планах передать вооруженным силам Украины три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2.

8 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что Киев получил от Литвы турецкий беспилотный летательный аппарат военного назначения типа Bayraktar.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022