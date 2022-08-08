Турецкая авиастроительная компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотников. Об этом посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил СМИ 8 августа.

«Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода», — сказал он.

По его словам, владелец компании приобрел земельный участок, необходимый для реализации проекта.

Кроме того, Боднар уточнил, что Киев договорился с представителями компании Baykar Makina об использовании деталей отечественного производства при создании беспилотных летательных аппаратов, пишет сайт kp.ru.

Украинский министр обороны Алексей Резников 28 июня заявил, что большую часть мощностей завод Baykar Makina сконцентрирует на производстве ударных беспилотников для Украины. Тогда он отмечал, что украинская сторона заказала у турецкого производителя 10 аппаратов.

В тот же день Baykar Makina сообщила о планах передать вооруженным силам Украины три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2.

8 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что Киев получил от Литвы турецкий беспилотный летательный аппарат военного назначения типа Bayraktar.