Турецкая компания Baykar начнет производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar — ООО «Авиа венчурс» — идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — сказал он.

Также гендиректор компании отметил, что уже ведется основная часть подготовительных работ на заводе. Планируется, что он будет электрифицирован в июле.

Уточняется, что общий объем инвестиций турецкой компании в производство на Украине составляет более $95 млн.

В 2022 году сообщалось, что компания Baykar построит на Украине завод по производству беспилотников.

Украинский министр обороны Алексей Резников 28 июня 2022 года заявил, что большую часть мощностей завод Baykar Makina сконцентрирует на производстве ударных беспилотников для Украины.

Позже, 9 августа того же года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что завод по производству беспилотников на Украине подпадет под тему демилитаризации.



В конце мая 2023 года западные СМИ писали о том, что украинский флот беспилотников Bayraktar TB2 был практически полностью уничтожен Вооруженными силами России (ВС РФ).



Эксперты отметили, что Bayraktar ТB2 — медленный и низколетящий БПЛА, который может становиться целью для хорошо организованных систем ПВО.



Также заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин заявлял, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили на Украине более сотни Bayraktar.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.