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Российские военнослужащие уничтожили более 100 Bayraktar в зоне спецоперации

Генерал-лейтенант Демин: российская ПВО с начала СВО уничтожила более 100 БПЛА Bayraktar
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Более 100 турецких беспилотников Bayraktar уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ с начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин в понедельник, 10 апреля.

«Сразу отмечу, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими Bayraktar TB2 по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет. Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине Bayraktar за весь период СВО», — сказал он в интервью «Красной звезде».

Он добавил, что для борьбы с тактическими авиационными дронами, которых называют «микроБПЛА», в объединения ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотникам «РЛК-МЦ» отечественного производства. По словам Демина, они уже выполняют боевые задачи по прикрытию критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне проведения спецоперации.

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31 марта начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, что российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 «на запорожском направлении при попытке нанесения авиационного удара».

25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 11 беспилотных украинских летательных аппаратов, в том числе один Bayraktar TB2, были уничтожены. Он отметил, что дроны были сбиты в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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