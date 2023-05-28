BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия

Украинский флот беспилотников Bayraktar TB2 практически полностью уничтожен. Об этом 28 мая сообщил портал Business Insider.

По его данным, большая часть аппаратов была сбита, а оставшиеся в строю БПЛА теперь выполняют разведывательные задачи.

«Общая оценка беспилотников, таких как TB2, заключается в том, что они хорошо работают без сложной противовоздушной и радиоэлектронной защиты», — отметил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэл Бендетт.

Он отметил, что Bayraktar TB2 является медленным и низколетящим БПЛА, который может стать целью для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Бендетт указал, что российская армия адаптировала средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников Bayraktar, в результате чего они практически исчезли с поля боя.

4 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили в небе над Киевом собственный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, который потерял управление. Военные предполагают, что причиной стала техническая неисправность.

Ранее, 10 апреля, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что ПВО уничтожила более 100 беспилотников Bayraktar с начала спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.