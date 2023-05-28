BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия

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Business Insider: Россия уничтожила почти весь украинский флот беспилотников Bayraktar
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia
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Украинский флот беспилотников Bayraktar TB2 практически полностью уничтожен. Об этом 28 мая сообщил портал Business Insider.

По его данным, большая часть аппаратов была сбита, а оставшиеся в строю БПЛА теперь выполняют разведывательные задачи.

«Общая оценка беспилотников, таких как TB2, заключается в том, что они хорошо работают без сложной противовоздушной и радиоэлектронной защиты», — отметил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэл Бендетт.

Он отметил, что Bayraktar TB2 является медленным и низколетящим БПЛА, который может стать целью для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Бендетт указал, что российская армия адаптировала средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников Bayraktar, в результате чего они практически исчезли с поля боя.

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Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

4 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили в небе над Киевом собственный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, который потерял управление. Военные предполагают, что причиной стала техническая неисправность.

Ранее, 10 апреля, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что ПВО уничтожила более 100 беспилотников Bayraktar с начала спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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