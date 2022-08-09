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В Кремле прокомментировали строительство завода Bayraktar на Украине

Песков: завод по производству беспилотников на Украине подпадет под демилитаризацию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Завод по производству беспилотников на Украине подпадет под тему демилитаризации, сообщил 9 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации — это нужно понимать, — лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — сказал он журналистам.

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Накануне посол Украины в Анкаре Василий Боднар рассказал СМИ, что турецкая авиастроительная компания Bayraktar построит в стране завод по производству беспилотных летательных аппаратов. По его словам, правительство уже утвердило двустороннее соглашение о возведении объекта и направило его в парламент на ратификацию. Кроме того, он отметил, что Киев договорился с представителями Baykar Makina об использовании деталей отечественного производства при создании оборудования.

До этого, 28 июня, глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что большую часть мощностей завод Baykar Makina сконцентрирует на производстве ударных беспилотников для Украины.

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