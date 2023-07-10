Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Звук взрыва был слышен в Николаеве. Об этом 10 июля сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Отмечается, что в городе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирена звучит в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области.

Минобороны РФ никак не прокомментировало эту информацию.

Ранее, 8 июля, о нескольких взрывах также сообщалось в Кривом Роге и городе Днепр. Власти Украины объяснили взрывы работой средств противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам (БПЛА).

Накануне глава областной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Очаков Николаевской области Украины, где ночью произошли взрывы, начался пожар на складе.

Ранее 7 июля глава администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил, что после произошедших ночью взрывов в регионе возник пожар на одном из предприятий. Возгорание было зафиксировано в Криворожском районе. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало четырехметровой высоты.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.