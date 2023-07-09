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В МО Украины признали ответственность Киева за подрыв Крымского моста

Замминистра обороны Украины Маляр: удар по Крымскому мосту нанесла Украина осень 2022-го
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Фото: РИА Новости/Елена Иванова
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Замминистра обороны Украины Анна Маляр 8 июля подтвердила, что Киев несет ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года.

«273 дня как (мы. — ​Ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она в своем Telegram-канале.

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Конструкции Крымского моста пострадали из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором ГУ разведки минобороны Украины под началом Кирилла Буданова. Уже установлено 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

На сегодняшний день, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, приняты все необходимые меры для защиты моста. Безопасность переправы обеспечивают системы противовоздушной обороны.

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