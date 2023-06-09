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Аксенов рассказал о принятых мерах для защиты Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Для защиты Крымского моста были приняты все необходимые меры. Соответствующее заявление в четверг, 8 июня, сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Федеральной службой безопасности, которая отвечает за безопасность на мосту, предпринимаются максимальные меры, чтобы не дать возможность провести что-либо крупное, что может нанести ущерб», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

В частности, по словам Аксенова, мост защищают системы противовоздушной обороны. Между тем проезд со стороны Крыма и Краснодарского края осуществляется в обычно режиме.

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Конструкции Крымского моста пострадали из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором теракта ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

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