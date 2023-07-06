С начала года метро Москвы получило свыше 140 новых вагонов «Москва-2020»

С начала 2023 года Московский метрополитен получил более 140 вагонов «Москва-2020». Об этом в четверг, 6 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, продолжается обновление столичной подземки инновационными российскими составами, чтобы москвичи могли более комфортно передвигаться по городу, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Мэр уточнил, что парк Кольцевой и Большой кольцевой линий укомплектован на 100%, сообщает телеканал «360». Помимо этого, устаревшие поезда на Калужско-Рижской линии заменили более чем на 50%. Всего до конца года планируется закупить около 300 вагонов.

Ранее 6 июля заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что в честь Дня московского транспорта на Большой кольцевой линии (БКЛ) 8 и 9 июля пройдет парад поездов. Там можно будет увидеть восемь составов разной серии, среди которых — «Сокольники», «Еж3», модель 81-717.6, «Ока» и «Москва-2020», отмечает «Москва 24». Ликсутов подчеркнул, что поезда можно будет не только рассмотреть снаружи, но и проехаться в них.

5 июля стало известно, что завершился ремонт на станциях «Боровицкая» и «Полянка» столичной подземки. По словам Ликсутова, недавно привели в порядок, например, «Менделеевскую», «Чеховскую» и «Цветной бульвар», отмечает сайт kp.ru. До конца лета должно быть отремонтировано ещё несколько станций, пишет RT.

В июне Сергей Собянин рассказал, что благодаря онлайн-проекту «Активный гражданин» москвичи выбрали цвета трех новых линий метро.

Так, Троицкая линия получит изумрудный цвет, Рублево-Архангельская — графитовый, а Бирюлевская — рубиновый.