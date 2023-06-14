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Москвичи выбрали цвета трех будущих линий метро

Собянин: жители Москвы выбрали изумрудный, графитовый и рубиновый цвета для линий метро
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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Благодаря онлайн-проекту «Активный гражданин» жители Москвы выбрали цвета трех новых линий метро. Об этом сообщил 14 июня мэр столицы Сергей Собянин.

Так, Троицкая линия получит изумрудный цвет, Рублево-Архангельская — графитовый, а Бирюлевская — рубиновый.

«Строительство трех радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию», — цитирует Собянина его пресс-служба.

Отмечается, что новые станции столичного метро планируют построить в ближайшие годы. Троицкая линия пройдет от платформы Московского центрального кольца до городского округа Троицк. Рублево-Архангельская соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами МКАД. Бирюлевская линия также предназначена для улучшения транспортной доступности жителей многих районов, в перспективе планируется продлить ее до Новой Москвы.

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В конце мая Собянин сообщил, что станцию метро «Университет дружбы народов», которая разместится на Троицкой линии, построят в 2024 году. На сегодняшний день ее готовность составляет 74%. По словам мэра столицы, строительство главного пускового комплекса следующего года в области метростроения будет одним из самых крупных за всю историю метро.

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