Станцию метро «Университет дружбы народов» в Москве построят в 2024 году

Станцию метро «Университет дружбы народов», которая разместится на Троицкой линии метро Москвы, построят в 2024 году. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции.

По его словам, строительство главного пускового комплекса следующего года в области метростроения будет одним из самых крупных пусков за всю историю метро, пишет НСН. Строительство 11 станций должно быть завершено одномоментно, запустить их планируется одновременно от «Коммунарки» до «ЗИЛ». Протяженность участка составит 25 км.

«Один из самых крупнейших пусков в истории метрополитена, который запускается таким большим одновременно куском», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр подчеркнул, что для того, чтобы одновременный запуск линии стал возможным, на всех станциях должна вестись интенсивная работа.

Вокруг будущей станции располагается много образовательных и научных учреждений, пишет сайт kp.ru. Запуск станции улучшит их транспортную доступность. Вблизи будущей станции живет сотни тысяч человек, отмечает RT.

На сегодняшний день готовность станции «Университет дружбы народов» составляет 74%, сообщает телеканал «360». Также специалисты приступили к благоустройству территории. Эти работы планируется завершить к концу лета.

Отмечается, что Троицкая линия столичной подземки снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро. Кроме того, она поможет сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети. Ввод участков Троицкой линии от «ЗИЛ» до «Коммунарки» намечен на 2024 год, пишет сайт aif.ru.

15 мая стало известно, что поезд нового поколения может появиться в Московском метрополитене в 2026 году.

В настоящее время совместно с производителем занимаются разработкой новой модификации поезда «Москва-2020» с улучшенными характеристиками.