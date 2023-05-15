Поезд нового поколения может появиться в метро Москвы в 2026 году

Поезд нового поколения может появиться в Московском метрополитене в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 15 мая.

Там отметили, что в настоящее время совместно с производителем занимаются разработкой новой модификации поезда «Москва-2020» с улучшенными характеристиками.

«Для формирования техзадания для поезда 2026 года мы изучаем тенденции развития вагонов метрополитенов, анализируем пожелания пассажиров и машинистов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В новой серии поездов планируется создать новую «маску» и обновить интерьер салона.

Также закладываются возможности управления разгоном и торможением поезда в автоматическом режиме, автономный ход и другие современные технические решения.

Московскому метрополитену 15 мая исполнилось 88 лет, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что линии столичного метро протянулись через весь город, в будни данным видом транспорта пользуются около 8 млн пассажиров, пишет РИАМО.

Он отметил, что столичное метро входит в число мировых лидеров по точности соблюдения расписания, по интенсивности и по прочим категориям.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что на станциях метро «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня будут введены ограничения в связи с ремонтом.