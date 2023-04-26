Связь в конце туннеля: для пассажиров метро запустили сотового оператора
В московском метро и наземном транспорте заработал новый виртуальный оператор «ГородМобайл», узнали «Известия». Его услуги будут доступны владельцам транспортных карт «Тройка». Эксперты отмечают, что, несмотря на переполненный рынок, за год компания сможет набрать 70–100 тыс. абонентов. Однако для привлечения более массовой аудитории необходимо будет предлагать уникальные сервисы, поддерживать высокое качество связи и уровень обслуживания.
Сотовая «Тройка»
В Московском метрополитене начались продажи сим-карт нового виртуального оператора (MVNO) «ГородМобайл», услуги которого адресованы владельцам «Тройки». Об этом «Известиям» рассказали представители компании «Город» (официальный оператор программы лояльности для владельцев транспортной карты), а также в Tele2 — MVNO будет работать на ее сети. Связь можно оплачивать не только деньгами, но и бонусными баллами, которые пользователи мобильного приложения «Город» накапливают, оплачивая поездки, а также приобретая товары компаний-партнеров, объясняют организаторы проекта.
— По поручению мэра Москвы продолжаем запускать удобные сервисы для пассажиров. Вместе с партнерами мы расширяем возможности программы лояльности «Город», в которой участвует более 2 млн пользователей. Теперь пассажиры смогут приобрести «Тройку» в комплекте с сим-картой на стойках «Живое общение» в метро. Думаю, что такой вариант особенно оценят туристы и гости столицы, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В интернет-магазине Московского метрополитена стартовый комплект из «Тройки» и сим-карты стоит 120 рублей.
Бюджет проекта его организаторы не раскрывают. Однако источник на рынке MVNO полагает, что инвестиции в запуск могли составить от 10 до 15 млн рублей.
Учитывая востребованность «Тройки» и возможности экосистемы приложения «Город», новый мобильный оператор может быть актуален для всех пассажиров общественного транспорта в столичном регионе, считает директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.
Руководитель мобильного приложения «Город» Никита Нечаев называет «ГородМобайл» первым в мире решением, объединяющим мобильного оператора и транспортную карту. А вот по словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, подобные MVNO уже работают в Юго-Восточной Азии, хотя для России такая интеграция действительно нехарактерна.
— Платить бонусными баллами за связь предлагают в РФ виртуальные операторы российских банков. Такую опцию в своих MVNO пытались продвигать и ритейлеры, правда, без особых успехов, — отметил эксперт.
По мнению Константина Анкилова, услуги «ГородМобайла» могли бы заинтересовать не столько приезжих, сколько самих москвичей. Дневные затраты на проезд, например в электричках, могут быть сопоставимы с месячными расходами на мобильную связь, поэтому для владельцев «Тройки» возврат части потраченного бонусами на телефон был бы очень желательным, добавил он. В конечном итоге успех проекта будет зависеть от того, насколько высокими окажутся качество связи и уровень обслуживания абонентов, решения их проблем, добавляет эксперт.
MVNO может послужить дополнительным источником дохода для оператора программы лояльности. Московские же власти смогут получать дополнительную информацию о пассажирах общественного транспорта — это нужно, в частности, для оптимизации планирования его работы, рассуждает эксперт.
Услуги решают всё
По оценке «ТМТ Консалтинга», сейчас в РФ виртуальные операторы обслуживают около 15 млн человек. За год их аудитория выросла более чем на 10%. Крупнейшие среди них — дочка «МегаФона» Yota, «Ростелеком», входящая в периметр МТС МГТС, а также банковские MVNО. По состоянию на 2020 год по числу абонентов Yota занимала 54% российского рынка виртуальных операторов, «Ростелеком» — 16%, МГТС — 6%, банковские «СберМобайл» и «Тинькофф Мобайл» — 7 и 9% соответственно. Кардинально картина не поменялась: за последние два года лишь банковские MVNO продемонстрировали заметный рост, говорит Константин Анкилов.
Несмотря на то что тарифы «ГородМобайла» вполне приемлемы, привлечь абонентов в больших количествах будет непросто. Традиционные операторы уже предлагают множество вариантов оплаты, рассчитанных на те или иные запросы пользователей, при этом их тарифы одни из самых низких в мире, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Как показывает практика, возможности оплаты бонусами или получения скидок при просмотре рекламы абонентам, как правило, недостаточно — сейчас сотовые компании предлагают клиентам массу дополнительных контентных, финансовых и технологических услуг, которые должны привлекать и удерживать их, сказал эксперт. Для оператора, интегрированного с транспортной картой, логично было бы предложить уникальные сервисы, интересные пассажирам московского общественного транспорта, добавил он.
По оценке Дениса Кускова, за год новый оператор может набрать 70–100 тыс. абонентов. Однако, сколько из них будут активны, спрогнозировать пока сложно, отмечает он.
Одним из эффектов от запуска виртуального оператора может стать исчезновение незаконной торговли сим-картами с рук вокруг станций метро: услуги нелегальных торговцев не понадобятся покупателям, разовый контракт стоимостью 49 рублей можно будет приобрести в цивилизованных условиях, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Он также не исключает, что со временем проект может быть масштабирован на другие регионы РФ.