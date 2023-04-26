Связь в конце туннеля: для пассажиров метро запустили сотового оператора

В московском метро и наземном транспорте заработал новый виртуальный оператор «ГородМобайл» , узнали «Известия». Его услуги будут доступны владельцам транспортных карт «Тройка» . Эксперты отмечают, что, несмотря на переполненный рынок, за год компания сможет набрать 70–100 тыс. абонентов. Однако для привлечения более массовой аудитории необходимо будет предлагать уникальные сервисы, поддерживать высокое качество связи и уровень обслуживания.

Сотовая «Тройка»

В Московском метрополитене начались продажи сим-карт нового виртуального оператора (MVNO) «ГородМобайл», услуги которого адресованы владельцам «Тройки» . Об этом «Известиям» рассказали представители компании «Город» (официальный оператор программы лояльности для владельцев транспортной карты), а также в Tele2 — MVNO будет работать на ее сети . Связь можно оплачивать не только деньгами, но и бонусными баллами, которые пользователи мобильного приложения «Город» накапливают, оплачивая поездки, а также приобретая товары компаний-партнеров , объясняют организаторы проекта.

— По поручению мэра Москвы продолжаем запускать удобные сервисы для пассажиров. Вместе с партнерами мы расширяем возможности программы лояльности «Город», в которой участвует более 2 млн пользователей . Теперь пассажиры смогут приобрести «Тройку» в комплекте с сим-картой на стойках «Живое общение» в метро. Думаю, что такой вариант особенно оценят туристы и гости столицы, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В интернет-магазине Московского метрополитена стартовый комплект из «Тройки» и сим-карты стоит 120 рублей .

Бюджет проекта его организаторы не раскрывают. Однако источник на рынке MVNO полагает, что инвестиции в запуск могли составить от 10 до 15 млн рублей .

Учитывая востребованность «Тройки» и возможности экосистемы приложения «Город», новый мобильный оператор может быть актуален для всех пассажиров общественного транспорта в столичном регионе , считает директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.

Руководитель мобильного приложения «Город» Никита Нечаев называет «ГородМобайл» первым в мире решением, объединяющим мобильного оператора и транспортную карту . А вот по словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, подобные MVNO уже работают в Юго-Восточной Азии, хотя для России такая интеграция действительно нехарактерна .

— Платить бонусными баллами за связь предлагают в РФ виртуальные операторы российских банков . Такую опцию в своих MVNO пытались продвигать и ритейлеры, правда, без особых успехов, — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению Константина Анкилова, услуги «ГородМобайла» могли бы заинтересовать не столько приезжих, сколько самих москвичей. Дневные затраты на проезд, например в электричках, могут быть сопоставимы с месячными расходами на мобильную связь, поэтому для владельцев «Тройки» возврат части потраченного бонусами на телефон был бы очень желательным , добавил он. В конечном итоге успех проекта будет зависеть от того, насколько высокими окажутся качество связи и уровень обслуживания абонентов, решения их проблем, добавляет эксперт.

MVNO может послужить дополнительным источником дохода для оператора программы лояльности . Московские же власти смогут получать дополнительную информацию о пассажирах общественного транспорта — это нужно, в частности, для оптимизации планирования его работы, рассуждает эксперт.

Услуги решают всё

По оценке «ТМТ Консалтинга», сейчас в РФ виртуальные операторы обслуживают около 15 млн человек . За год их аудитория выросла более чем на 10%. Крупнейшие среди них — дочка «МегаФона» Yota, «Ростелеком», входящая в периметр МТС МГТС , а также банковские MVNО. По состоянию на 2020 год по числу абонентов Yota занимала 54% российского рынка виртуальных операторов, «Ростелеком» — 16%, МГТС — 6%, банковские «СберМобайл» и «Тинькофф Мобайл» — 7 и 9% соответственно . Кардинально картина не поменялась: за последние два года лишь банковские MVNO продемонстрировали заметный рост, говорит Константин Анкилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Несмотря на то что тарифы «ГородМобайла» вполне приемлемы, привлечь абонентов в больших количествах будет непросто . Традиционные операторы уже предлагают множество вариантов оплаты, рассчитанных на те или иные запросы пользователей, при этом их тарифы одни из самых низких в мире , отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Как показывает практика, возможности оплаты бонусами или получения скидок при просмотре рекламы абонентам, как правило, недостаточно — сейчас сотовые компании предлагают клиентам массу дополнительных контентных, финансовых и технологических услуг, которые должны привлекать и удерживать их , сказал эксперт. Для оператора, интегрированного с транспортной картой, логично было бы предложить уникальные сервисы, интересные пассажирам московского общественного транспорта , добавил он.

По оценке Дениса Кускова, за год новый оператор может набрать 70–100 тыс. абонентов . Однако, сколько из них будут активны, спрогнозировать пока сложно, отмечает он.