В Госдуме заявили о поддержке Вучича со стороны РФ в конфликте с Косово

Правда на стороне президента Сербии Александра Вучича, Россия будет его поддерживать. Об этом 6 июля заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Динар Гильмутдинов.

Ранее в этот день Вучич сообщил, что Сербия запросит проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косово и Метохии.

«Вучич заявляет, что на страну надвигаются разные угрозы, и никто не хочет слышать. Мы с ним поддерживаем отношения. Он единственный, кто в Европе не присоединился к санкциям против РФ, поэтому, наша страна будет его поддерживать. Я считаю, что международные отношения все-таки должны работать. И мирные переговоры — самый оптимальный, самый лучший вариант. Как говорят, правда всегда за нами. Я думаю, что в этом случае правда на стороне президента Сербии», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

3 июня сербский адвокат Горан Петрониевич рассказал «Известиям», что НАТО преследует свои цели в дестабилизации ситуации на Балканах. По его словам, сербов, которым не понравилось присутствие боснийских чиновников в администрациях городов на севере Косово, втянули в политический конфликт. По мнению адвоката, целенаправленные действия НАТО могут привести к исчезновению Сербии.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.