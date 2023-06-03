Сербский адвокат раскрыл цели НАТО в дестабилизации Балкан

НАТО преследует свои цели в дестабилизации ситуации на Балканах, рассказал 3 июня «Известиям» сербский адвокат Горан Петрониевич.

По его словам, сербов, которым не понравилось присутствие боснийских чиновников в администрациях городов на севере Косово, втянули в политический конфликт.

Адвокат подчеркнул, что необходимо разделить простых граждан и деятельность оппозиции, которая пыталась направить недовольство людей в определенное русло и представить как протест.

Граждане, вышедшие на протест, чтобы выразить свою позицию, не намеревались совершать ничего, что могло бы привести к дестабилизации. Однако Петрониевич обратил внимание, что многие вещи, происходящие в Сербии в последние годы, не были случайными.

«Каждое (событие) тщательно спланировано и занимает свое место в повестке давления на Сербию для достижения конечной цели. А конечной целью является полный разрыв с Россией, православием и славянским фактором, переход на сторону Запада и признание Косово», — продолжил он.

По мнению адвоката, целенаправленные действия НАТО могут привести к исчезновению Сербии.

«Это проект, и всё, что делается, делается в этом направлении», — подчеркнул он.

Петрониевич обратил внимание, что одной из главных фигур в произошедших в Косове событиях, выступил американский посол в Сербии Кристофер Хилл.

«Вы увидите, что все это реликты того самого закоренелого неолиберального глобалистского порядка из времен Клинтона, Хилари Клинтон, Малден Олбрайт и так далее. Это все их ученики, их глобалисткие чада, которые вскормлены на глобализме, и не на обычном либеральном глобализме — макиавеллистском, мондиалистком глобализме, то есть худшем облике беспринципной борьбы за доминирование и за то, чтобы остаться на мировом троне», — поделился он мнением.

Адвокат также подчеркнул очевидность проигрыша однополярности в мире, но США пока этого не поняли.

«Они еще не осознали, что они не самые сильные в мире, не самые важные, что мир идет в совершенно другом направлении», — сказал он.

Также он подчеркнул, что США растут на войне, так как в концепции глобализма страной управляют компании, производящие вооружения.

Главное для глобалистов — продолжение войны, что подразумевает потребление ресурсов, военных технологий, которые они производят.

Он допустил, что страны Запада могут открыть еще один фронт на Балканах.

«Я лично боюсь, что именно то, что можно предвидеть сейчас, а именно окончательное поражение глобализма и окончательное поражение НАТО на Украине, предполагает необходимость еще одного фронта, горячей точки, которой вполне могут стать Балканы», — добавил он.

Адвокат выразил уверенность, что если на Балканах произойдет эскалация конфликта, то это дело рук глобалистов — НАТО и США.

Ранее в этот день стало известно, что Турция по просьбе НАТО 4–5 июня направит в Косово батальон сил спецназначения. Отмечалось, что Анкара внимательно следит за развитием событий на Балканах и призывает к сдержанности сторон и урегулированию недавних событий в Косово.

До этого, 2 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград ожидает спецпредставителей Евросоюза (ЕС) и США в понедельник и вторник для обсуждения ситуации в Косово. По словам политика, на протяжении всех этих дней он продолжает разговаривать с представителями Запада.

1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы альянса в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись в Косово. Он отметил, что это не означает отказа военного блока от мирного урегулирования конфликта.

В конце мая в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косовоалбанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Больше подробностей об очередном витке конфликта в Косове смотрите в программе "Известия. Главное" на Пятом канале в ночь на 4 июня (00:00).