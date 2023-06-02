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Сербия будет ждать представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косово 5 июня

Президент Сербии Вучич: Сербия ожидает представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косово 5 и 6 июня
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Сербия ожидает спецпредставителей Евросоюза (ЕС) и США в понедельник и вторник для обсуждения ситуации в Косово. Об этом в пятницу, 2 июня, президент Сербии Александр Вучич в эфире канала TV Prva.

«В понедельник–вторник приедут [спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав] Лайчак и [спецпредставитель Госдепа США Габриель] Эскобар, после разговоров с ними и вторника встречусь с косовскими сербами», — заявил он.

Вучич отметил, что на протяжении всех этих дней продолжает разговаривать с представителями Запада: только за пятницу он провел телефонные разговоры с четырьмя официальными лицами из Госдепа США.

Кроме того, президент Сербии сказал, что во время саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе беседовал с 38 европейскими лидерами.

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Ранее, 1 июня, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что силы НАТО в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись в Косово. Он отметил, что это не означает отказа альянса от мирного урегулирования конфликта в регионе.

Накануне в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косовоалбанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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