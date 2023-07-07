Токсичные отношения: США готовят провокацию с химоружием в Сирии

В Службе внешней разведки РФ сообщили о подготовке США провокаций с химическим оружием для дискредитации руководства Сирии . Это происходит на фоне налаживания отношений Дамаска с арабскими странами. Помимо этого, говорится, что боевиками ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) напрямую командуют американское высшее военное руководство. В том, что сейчас происходит в Сирии, разбирались «Известия».

В ожидании провокации

« Команда [президента США Джозефа] Байдена делает всё, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии . В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ» — с таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, методика их применения отрабатывалась в мае этого года в сирийской провинции Идлиб боевиками подконтрольного ЦРУ местного крыла «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) — группировки «Хуррас ад-Дин», а также экстремистами из «Исламской партии Туркестана» (запрещены в РФ) .

Кадры постановочной химической атаки в городе Хан-Шейхун, 2017 год Фото: Global Look Press

«Отравления при этом получили около 100 мирных жителей», — заявил чиновник. Он также добавил, что на юге Сирии американцы передали боевикам ИГИЛ «ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами».

Ссылаясь на данные СВР, директор службы отметил, что они размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от базы ВС США «Эт-Танф». По его словам, это место «стало настоящим бандитским гнездом».

Кадры постановочной химической атаки в городе Хан-Шейхун, 2017 год Фото: Global Look Press

В частности, как утверждает Нарышкин, недавно там был создан американо-британский «совместный разведывательный комитет», который на самом деле работает как штаб управления действиями боевиков ИГИЛ в регионе Дамаска и на юге Сирии.

По сведениям СВР, руководит этим заместитель начальника Центрального командования ВС США Джеймс Меллой. Помимо этого, британцы и американцы планируют развернуть мощную кампанию в СМИ, для того чтобы показать странам арабского мира, что «их выбор в пользу возобновления диалога с президентом Башаром Асадом был стратегической ошибкой». При этом несогласным с таким подходом могут угрожать санкциями.

Президент Сирии Башар Асад (в центре) на саммите Лиги арабских государств в Джидде Фото: The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS

В мае этого года в Джидде в Саудовской Аравии прошел 32-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Эта встреча стала первой за 12 лет, в которой участвовал президент Сирии Башар Асад. С тех пор развитие отношений Дамаска с другими странами ЛАГ лишь набирает обороты, обсуждаются вопросы борьбы с терроризмом и восстановления экономики САР.

По мнению Нарышкина, такая перспектива не устраивает Вашингтон. «Очевидно, что в реальности преступную ошибку совершает сам Запад. В чем он точно преуспеет, так это в закреплении за собой на Ближнем Востоке репутации провокатора нестабильности. Впрочем, в регионе в этом уже почти никто не сомневается», — заявил директор Службы внешней разведки РФ.

Разделяй и властвуй

В Сирии пока относительное затишье, был запущен процесс примирения между Дамаском и Анкарой при участии России и Ирана . Если примирение произойдет, учитывая, что у всех четырех сторон по умолчанию взгляды совпадают, то оно может перерасти в нечто большее, считает востоковед, публицист Андрей Онтиков.

По его словам, при благополучном раскладе возможны разные варианты того, как государства будут противостоять сепаратистским движениям.

— Вашингтон несколько напрягает перспектива формирования такого единого антиамериканского фронта, потому что именно США поддерживают сепаратистские движения. Так что американцы будут наблюдать за процессом примирения, но очевидно, что у них приготовлен способ, как этому помешать, — полагает эксперт.

Один из постов армии Турции на турецко-сирийской границе Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya

Он добавил, что, в частности, американцы могут прибегнуть к старому способу.

— США исторически опираются на наиболее радикальные силы в тех или иных регионах. Конкретно на Ближнем Востоке это псевдоисламские или исламистские группировки и организации . Во время острой фазы конфликта представители российских властей заявляли, что американцы эвакуировали из окруженных районов командиров ИГИЛ, — отметил политолог.

Он подчеркнул, что первый лидер ИГИЛ Абу-Бакр-аль-Багдади успел посидеть в американской тюрьме в Ираке, а когда он оттуда вышел, началось очень быстрое формирование и усиление той группировки, которую потом назвали ИГИЛ.

Одна из баз американских войск на севере Сирии Фото: Getty Images/John Moore

Это коррелируется с судьбой еще одного лидера «Аль-Каиды», который проявил себя в Ливии в 2011 году. Речь об Абделе Хаким Белхадже. Он тоже сидел в американской тюрьме в Юго-Восточной Азии, а потом, как и в случае с Багдади, началось его резкое восхождение и усиление позиций. Эти спящие и не очень спящие ячейки остались подконтрольны американцам в Сирии, отметил специалист.

По его мнению, США могут в любой момент их задействовать, если увидят в этом необходимость. А необходимость может быть одна — подорвать процесс урегулирования отношений между Сирией и Турцией. Андрей Онтиков считает, что пока довольно сложно предсказывать, как далеко он зайдет. Но он будет развиваться, поэтому возможны провокации.

Один из лидеров «Аль-Каиды» в Ливии Абдель Хаким Белхадж Фото: Getty Images/Etienne De Malglaive

Политолог отметил, что провокации с применением химоружия возникали не раз.

— Тут важен упреждающий эффект. Появление информации в СМИ может остудить некие горячие головы. При этом необходимо помнить, что американцы не сидят сложа руки, они внимательно наблюдают в Сирии и вокруг нее, — комментирует востоковед.

Он отмечает, что любое примирение государств на Ближнем Востоке, любое объединение идет вразрез с американской политикой. Ее основной принцип — разделяй и властвуй — доказал свою эффективность.

Создание очагов нестабильности

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня, в свою очередь, отметил, что, согласно данным Центра по примирению враждующих сторон, в последние дни наблюдается следующая динамика: 2 июля были зафиксированы удары по территории Сирии.

— Прежде всего по городу Хама, столкновения были зафиксированы на Голанских высотах, 3 июля последовали нарушения со стороны коалиции, возглавляемой США, — за сутки 14 раз воздушные военные транспортные суда нарушили меморандум безопасности полетов в Сирию. Там есть определенные зоны разграничения, так что никто не должен никуда пролетать, чтобы не провоцировать группировки гражданского противостояния в Сирии, — пояснил политолог.

Фото: Global Look Press/Handout

В каком виде сейчас существует ИГИЛ, сказать сложно, добавляет Останин-Головня. Группировка перешла к кластерному устройству своей организации, и многие боевики просто растворились среди так называемой вооруженной оппозиции, которую в РФ и в странах, поддерживающих официальный Дамаск, давно признали террористическими организациями. На Западе их по-прежнему продолжают выставлять борцами за свободу, заметил специалист.

Многие боевики ИГИЛ перешли в оппозицию, поэтому есть серьезный риск того, что оружие просто рассредоточат среди вооруженных фракций и отследить его будет практически невозможно.

Собеседник добавил, что в 3 июля Сергей Лавров общался с сирийским коллегой, одним из важнейших пунктов переговоров был план сирийско-турецкого урегулирования, что должно стать важнейшим кирпичиком в фундаменте будущей нормализации в Сирии.

— Модели политического диалога, который проходил в Женеве, по факту проиграли астанинскому формату, где обсуждение начиналось не с политического реформирования, а с создания общих условий безопасности. Двусторонние контакты Сирии с Россией, с Турцией, с ведущими арабскими государствами и Ираном активно продолжаются по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, — отметил Останин-Головня.

Фото: Global Look Press/Mouneb Taim

По словам эксперта, стратегия Британии и Франции, а потом и США, начиная с окончания Первой мировой войны, когда разделили Ближний Восток, была ориентирована на создание очагов нестабильности, конфликтных узлов, войн. Это делалось для того, чтобы даже по окончании мандата Лиги наций сохранить свое присутствие в качестве миротворцев.

— Резкое сокращение конфликтных ситуаций для Запада всегда означает сокращение возможностей влияния. Такими методами с привлечением химического оружия и созданием различных опасных провокаций британцы и американцы будут стараться не дать конфликту урегулироваться. Сирия может стать хабом финансовых пересечений по ее послевоенному восстановлению, — рассказал политолог.

Он добавил, что с начала гражданской войны в Сирии Россия и Иран способствовали легитимации режима Башара Асада и безопасности республики, но в текущих условиях они не могут стать донорами послевоенного столкновения.

— Донорами выступают богатые арабские страны Персидского залива. Но последнее, что этому мешает, — вопрос сирийско-турецких отношений. Выработка компромисса между Эр-Риядом, Тегераном и Анкарой по Сирии будет способствовать стабилизации ситуации в республике и ее дальнейшему урегулированию, — резюмировал эксперт.

Сотрудничество важнее конфронтации

С ним согласен научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

— Россия неоднократно предупреждала международное сообщество начиная с 2015 года, что Британия и США готовят разного рода провокации на сирийской территории с целью дискредитации официального Дамаска, поддержки своих экспансионистских наступательных идей, попытки дестабилизации и передела сфер влияния, — считает эксперт.

По его словам, нет ничего удивительного в информации о том, что боевиками ИГИЛ командуют американские генералы. Это вполне закономерный логичный процесс. Собеседник отмечает, что официально это никогда никто не признает, но известно, что сирийскую вооруженную оппозицию поддерживали в том числе американские военные советники. Не все они были боевиками ИГИЛ, но в плане военизированных подразделений она очень разношерстная.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Американцы и британцы, помимо того что активно инструктировали, как воевать, обучали еще и тому, как продвигать свои идеи в информационном пространстве. Правдивость и достоверность информации сейчас не имеет своей ценности, важны скорость, количество и ее интересность, — добавил он.

По словам Крылова, химические провокации и сообщения о том, что якобы имели место факты применения химического оружия среди мирного населения, — яркий информационный повод, хорошая тема для вбросов в информационной среде.

— Новость делает довольно сильный всплеск эмоциональной реакции со стороны международного сообщества в медиасреде, а также развязывает руки для проведения наступательных ограничительных действий. Например, ввести новый пакет санкций против Сирии или стран, сотрудничающих с САР. Никому на Западе нет дела, была химическая атака или это инсценировка, потому что есть нужная картинка, которую можно продемонстрировать арабским странам, с которыми Дамаск сейчас активно налаживает сотрудничество, — отметил специалист.

Фото: Global Look Press/Hussein Ali

Он отметил, что на днях сирийцы обсуждали сотрудничество с Россией, Ираком, ОАЭ. Вхождение Сирии обратно в арабский мир очень важно для Дамаска. В этом процессе Дамаск может постепенно повернуться и начать совершать действия, которые могут перестать отвечать интересам Москвы. Этот процесс необходимо контролировать и отслеживать его, поскольку нормализацией могут воспользоваться западные страны, добавил специалист.

Политолог подчеркнул, что провокации могут одновременно совершаться в разных регионах мира примерно одними и теми же силами. Однако шансы на их успех вряд ли будут высоки, потому что план уже раскрыт.

— Если инцидент всё же произойдет, реакция арабского мира едва ли будет такой, на которую рассчитывали США. Сейчас странам Ближнего Востока гораздо выгоднее сотрудничать и налаживать диалог с Дамаском, поскольку это отвечает их собственным национальным интересам, — пояснил эксперт.