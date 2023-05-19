Показали куЛАГ: чего ждать от возвращения Сирии в арабскую семью

В Саудовской Аравии 19 мая прошел саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), в котором впервые с 2010 года участвовал президент Сирии Башар Асад . Повестка была посвящена таким вопросам, как палестино-израильское урегулирование, кризисы в Йемене и Ливии, военное обострение в Судане. Ближневосточную проблематику разбавил своим появлением Владимир Зеленский , который планирует также выступить на встрече «Большой семерки».

Арабский мир

В саудовской Джидде, где только недавно прошли переговоры между представителями противоборствующих сторон в Судане и через которую оттуда эвакуировались иностранные дипломаты, состоялся 32-й саммит Лиги арабских государств. Помимо суданского кризиса, к разрешению которого пыталась приложить руку Саудовская Аравия, на саммите обсуждались традиционные для региона проблемы — палестино-израильский конфликт, также обострившийся накануне с проведением операции Израиля в секторе Газа, йеменское и ливийское урегулирование, где в связи с нормализацией отношений Эр-Рияда и Тегерана появилась надежда на нормализацию .

Во встрече принимали участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, король Марокко Мухаммед VI и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Кувейт и Оман также направили своих представителей.

Главным событием саммита стало возвращение в организацию Сирии и первый за 12 лет визит президента Башара Асада в Саудовскую Аравию . Незадолго до этого Эр-Рияд восстановил дипломатические отношения с Дамаском, разорванные в разгар гражданской войны в САР. На тот момент саудиты поддерживали сирийскую оппозицию, но спустя 12 лет от былого противостояния не осталось и следа — Асад и наследный принц Бен Салман пожимают друг другу руки и улыбаются как давние друзья.

Президент Сирии Башар Асад прибывает в Джидду для участия в саммите Лиги арабских государств, Саудовская Аравия, 18 мая 2023 года Фото: REUTERS/SANA

На то есть причины — Сирия и Саудовская Аравия стояли у истоков ЛАГ, которая создавалась после Второй мировой войны в 1945 году. В 2011-м членство Дамаска в организации было приостановлено из-за противостояния между сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Большинство арабских стран тогда отозвали своих послов и объявили Сирии экономический бойкот.

Однако в феврале 2023 года Сирию и Турцию поразили страшные землетрясения, и соседи по региону не смогли остаться в стороне: тогда Саудовская Аравия сделала первый шаг и направила в Алеппо самолет с помощью . Это была первая гуманитарная поставка со стороны Эр-Рияда на территорию, подконтрольную сирийскому правительству. Поддержку оказал и Катар.

Такое радушие оправдано и тем, что из-за землетрясения Вашингтон ослабил санкции против Дамаска . При этом первым арабским государством, вернувшим посла в Сирию, стал Оман. Затем восстанавливать дипотношения с САР стали и другие страны региона.

— Саммит Лиги арабских государств в Эр-Рияде имеет важное значение для региона. Он проходит на фоне потепления отношений Саудовской Аравии и Ирана . Важно и то, что впервые за долгие годы президент Сирии Башар Асад посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом, — отметил в беседе с «Известиями» программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман обменивается рукопожатием с президентом Сирии Башаром Асадом перед саммитом Лиги арабских государств в Джидде, Саудовская Аравия, 19 мая 2023 года Фото: REUTERS/Courtesy of Saudi Royal Court/Bandar Algaloud

По его словам, можно осторожно предположить, что текущая динамика на снижение напряженности в ближайшее время сохранится. « С важной оговоркой, что она не имеет всеобъемлющего характера, особенно в отношении палестино-израильского конфликта », — добавил Бочаров.

При этом ранее Bloomberg окрестил потенциальное примирение Сирии и Лиги арабских государств победой для России и Ирана.

От политики к экономике

По мнению исследователя Центра международных исследований МГИМО Артема Адрианова, возвращение Сирии в ЛАГ не сулит больших экономических прорывов, так как акт Цезаря (закон, принятый США, вводящий санкции против правительства Асада и его союзников, в том числе России и Ирана) сохраняется . Кроме того, на днях палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила новый акт, который запрещает нормализовать отношения с правительством Асада и усиливает санкции по акту Цезаря, отметил он.

— Небольшие варианты финансовой помощи Сирии со стороны арабских государств могут быть. Например, в начале мая сирийское правительство создало Национальный фонд для предоставления финансовой помощи пострадавшим от землетрясений, где пожертвования, гранты из-за рубежа освобождаются от любых комиссий и налогов . То есть создаются институты, которые позволят САР получать помощь от арабских стран, — заметил эксперт в беседе с «Известиями».

В то же время больших инфраструктурных проектов не ожидается, считает он.

Последствия взрыва на газопроводе в Дамаске, Сирия, август 2020 года Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

— К примеру, если посмотреть на Арабский газопровод, который сильно пострадал из-за военных действий. В прошлом году Египет, Ливан и Сирия подписали соглашение о его восстановлении, но до сих пор Египет не получил гарантии от США, что процесс его восстановления не будет нарушен актом Цезаря , — добавил Адрианов.

С ним согласен и старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев. Он считает, что США готовы закрывать глаза на развитие деловой активности арабских стран с Анкарой и Дамаском на уровне частной коммерции, однако это не касается крупных нефтегазовых проектов . «Арабский газопровод и его продление в перспективе на Турцию прямо угрожает интересам США на Ближнем Востоке. Это и есть так называемая красная линия в вопросе возвращения Сирии в мировое сообщество для американцев», — отметил он в беседе с «Известиями».

По его мнению, в Вашингтоне опасаются, что «в личных беседах за закрытыми дверями» арабские лидеры договорятся о реализации крупных проектов , из-за чего в США и активизировали усилия по введению новых санкций как раз накануне саммита.

Украинский вопрос и Судан

Миротворческие усилия Саудовской Аравии не ограничиваются Сирией и регионом Ближнего Востока: Эр-Рияд пытается занять активную позицию и в урегулировании конфликтов в Судане и на Украине.

Группа из представителей Египта, Саудовской Аравии и генсека лиги Ахмеда Абу аль-Гейта проявляла активное участие с самого начала конфликта в Судане и намеревалась в кулуарах саммита провести встречи на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить дальнейшие действия по достижению мира. 6 мая в Джидде стартовали переговоры представителей армии и спецназа Судана. 11 мая они подписали декларацию о защите гражданских лиц. Как отметили в МИД Саудовской Аравии, далее переговоры в Джидде будут сосредоточены на достижении соглашения о реальном прекращении огня на срок около 10 дней. Судан на саммите был представлен спецпосланником главы Суверенного совета Абдель Фаттаха Аль-Бурхана, сам он приехать не смог.

Зато приехал президент Украины Владимир Зеленский. На саммит его пригласил саудовский наследный принц Мухаммед Бен Салман , который ранее оказал посредничество в освобождении воевавших на Украине военнопленных. Зеленский поблагодарил его за это во время своего выступления. «Королевство Саудовская Аравия играет важную роль, и мы готовы вывести наше сотрудничество на новый уровень», — написал Зеленский в Twitter по прибытии в Джидду.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита Лиги арабских государств в Джидде, Саудовская Аравия, 19 мая 2023 года Фото: REUTERS/Saudi Press Agency

Зеленский прибыл, чтобы обсудить с представителями арабских стран киевскую «формулу мира» и заручиться поддержкой как можно большего числа государств . Бен Салман заявил, что Саудовская Аравия готова продолжать прикладывать посреднические усилия между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

По мнению Артема Адрианова, Зеленский может рассчитывать на небольшую финансовую помощь от арабских стран — таким образом они могут продемонстрировать свой нейтралитет в конфликте РФ и Украины , однако арабские страны не воспринимают его как свой.

— Для них это далеко, непонятно, это европейское дело, то есть своей причастности они не чувствуют , — подчеркнул он.

Зато государства Ближнего Востока и Африки остро ощущают последствия этого конфликта. Возможно, именно это стало причиной, по которой шесть африканских стран, среди которых активный участник ЛАГ — Египет — намерены направить переговорщиков в Москву и Киев в середине июня — начале июля для обсуждения мирного плана. Не исключено, что в кулуарах саммита Лиги арабских государств упоминалась и эта тема.