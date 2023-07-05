Южная Корея подняла из воды обломки спутника КНДР

Военные Республики Корея обнаружили и сумели извлечь из вод Желтого моря обломки первого военного разведывательного спутника КНДР (Северной Кореи), запуск которого прошел неудачно 31 мая этого года. Об этом в среду, 5 июля, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

По данным агентства, южнокорейские военные заявили о завершении операции по поиску обломков, которая началась 31 мая.

«В ходе этой операции были извлечены основные части северокорейской ракеты-носителя и спутника, американские и южнокорейские специалисты их тщательно проанализировали. Этот разведывательный спутник бесполезен для военных задач», — передает журналист слова комитета.

31 мая КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Это вызвало экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения.

Позже южнокорейские военные подняли со дна Желтого моря часть, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник.

19 июня в КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника. Отмечается, что безответственность отвечающих за подготовку к запуску ракеты лиц была «подвергнута строгой критике».

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника еще 19 апреля. Отмечалось, что запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.