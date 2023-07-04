В РАН оценили влияние беспорядков на международный престиж Франции

Убийство полицейским подростка во Франции стало сигналом для начала беспорядков. Однако основные причины недовольства населения намного глубже. Об этом 4 июля «Известиям» заявил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Причина не только в дискриминации по национальному или религиозному признакам эмигрантов, и, соответственно, в резком обострении проблемы регулирования законодательством миграции. В более широком плане там целый ряд нерешенных проблем: система образования, здравоохранение, как показала пандемия, и по целому ряду других вещей. Отторжение существующей системы власти приобрело вот такой размах и главное, что в таких насильственных формах, несвойственных Франции», — сказал эксперт.

Рубинский добавил, что ситуация с беспорядками серьезно отразилась на международном престиже Франции.

«Президент Эммануэль Макрон вынужден был прервать участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, отложить важный государственный визит в Германию, перенести государственный визит нового короля Великобритании Карла III во Францию», — сказал он.

По словам собеседника «Известий», пока рано говорить о том, что волна протестов пошла на спад.

Ранее в этот день Макрон заявил, что пик беспорядков во Франции пройден.

Накануне ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров сказал «Известиям», что не стоит ждать, что Макрон уйдет в отставку на фоне протестных движений в стране, однако рейтинг его популярности падает.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Суд города Гренобль на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.