Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Утка с утятами стала причиной массового ДТП на МКАД
Недвижимость
Около 20% недвижимости в Сочи в 2023 году купили москвичи
Политика
Путин призвал обеспечить безопасность едущих на отдых по Крымскому мосту россиян
Общество
Власти открыли движение по херсонскому мосту для объезда Крымского моста
Происшествия
В Воронежской области перекрыли трассу М-4 «Дон» из-за ДТП с большегрузами
Экономика
Курс доллара превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Терапевт оценила шансы Саакашвили на выживание после голодовки
Мир
Два российских моряка погибли на борту судна в порту болгарской Варны
Авто
В России начались продажи новой версии спортивного купе-кроссовера Geely Tugella
Общество
Мишустин назвал недавнее отравление суррогатным алкоголем преступлением
Общество
Омбудсмен назвал нападение на Милашину и Немова в Чечне провокацией против республики
Общество
Следствие попросило суд арестовать гражданина Ерменко за шпионаж
Общество
Власти Москвы выделили грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО
Сюжет:

В РАН оценили влияние беспорядков на международный престиж Франции

Эксперт РАН Рубинский: беспорядки серьезно отразились на международном престиже Франции
0
Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Убийство полицейским подростка во Франции стало сигналом для начала беспорядков. Однако основные причины недовольства населения намного глубже. Об этом 4 июля «Известиям» заявил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Причина не только в дискриминации по национальному или религиозному признакам эмигрантов, и, соответственно, в резком обострении проблемы регулирования законодательством миграции. В более широком плане там целый ряд нерешенных проблем: система образования, здравоохранение, как показала пандемия, и по целому ряду других вещей. Отторжение существующей системы власти приобрело вот такой размах и главное, что в таких насильственных формах, несвойственных Франции», — сказал эксперт.

Рубинский добавил, что ситуация с беспорядками серьезно отразилась на международном престиже Франции.

«Президент Эммануэль Макрон вынужден был прервать участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, отложить важный государственный визит в Германию, перенести государственный визит нового короля Великобритании Карла III во Францию», — сказал он.

По словам собеседника «Известий», пока рано говорить о том, что волна протестов пошла на спад.

Французский бунт: во сколько обойдутся стихающие в стране беспорядки
И чего опасается руководство Пятой республики

Ранее в этот день Макрон заявил, что пик беспорядков во Франции пройден.

Накануне ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров сказал «Известиям», что не стоит ждать, что Макрон уйдет в отставку на фоне протестных движений в стране, однако рейтинг его популярности падает.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Суд города Гренобль на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023