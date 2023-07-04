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Иран официально вступил в ШОС

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Фото: Global Look Press/Iranian Presidency Office
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Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена объединения. Об этом говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита организации 4 июля.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — говорится в документе, опубликованном секретариатом организации.

Как отметил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на Совете глав государств ШОС, полноправное членство улучшит условия для безопасности, развития экономики и обеспечения суверенитета страны.

Саммит совета глав государств ШОС проходит 4 июля в Нью-Дели в дистанционном формате.

Шире друг: к ШОС хотят присоединиться еще десять стран
Среди желающих — Катар, Сирия, ОАЭ, а также Непал, Камбоджа и другие государства

В ходе заседания премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что Шанхайская организация сотрудничества может стать важным голосом реформирования глобальных институтов.

В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что ШОС твердо привержена формированию миропорядка, основанного на международном праве.

По итогам заседания Совета глав государств ШОС была подписана совместная Нью-Делийская декларация. Страны-участницы подтвердили ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества. Кроме того, объединение выступило за уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего развития.

Ранее, 29 апреля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что всё больше стран Глобального Юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), а также стать их полноправными членами. Он подчеркнул, что Путин ранее указывал на неизбежность тенденции к многополярности в мире.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия.

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