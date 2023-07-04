Путин заявил о приверженности ШОС основанному на международном праве формированию миропорядка

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) твердо привержена формированию миропорядка, основанного на международном праве. Об этом заявил 4 июля президент РФ Владимир Путин в ходе саммита объединения в Нью-Дели.

«Наша организация твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка», — сказал глава российского государства.

Кроме того, Путин отметил поддержку со стороны РФ проекта совместной декларации, в рамках которой отражены консолидированные подходы к международным вопросам.

«Россия поддерживает проект нью-делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия», — сказал он.

Также Путин подчеркнул, что реализация документов, которые были подготовлены к саммиту, внесет большой вклад в укрепление стратегического партнерства ШОС.

Ранее 4 июля в ходе заседания объединения в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что Шанхайская организация сотрудничества может стать важным голосом реформирования глобальных институтов. В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что власти республики в ходе предстоящего председательства будут повышать ее роль на международной арене.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Кроме того, в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в ШОС, а в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены объединения.

29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что всё больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), а также стать их полноправными членами. Он подчеркнул, что Путин ранее указывал на неизбежность тенденции к многополярности в мире. При этом проигрывать будут «те, кто это не поймет и не будет следовать в этом тренде».