Устойчивый ШОС: что обсудили главы МИД организации на Гоа

На Гоа 5 мая завершилась встреча глав МИД ШОС, в центре которой была подготовка к лидерскому саммиту в Нью-Дели , где ожидается прием в ряды организации Ирана. Вместе с тем одним из акцентов итоговой пресс-конференции российского министра иностранных дел Сергея Лаврова оказалась Украина . Подробнее об этом, перспективах расширения ШОС и о том, почему приезд на Гоа главы МИД Пакистана вызвал много шума, но не оправдал ожиданий, — в репортаже «Известий» из Панаджи.

Подготовительный задел

Строго говоря, нынешнее совещание глав МИД членов ШОС стало подготовкой к саммиту лидеров «восьмерки», который пройдет в Нью-Дели ориентировочно 3–4 июля. Поэтому анонсы внешнеполитических ведомств стран-участниц не изобиловали особыми подробностями встречи . Согласно заявлению МИД России, например, на Гоа министры собирались обсудить «проекты соответствующих документов и решений» ШОС и провести обмен мнениями по «актуальным вопросам международной и региональной повестки дня». Заявление китайского МИДа совпадало практически слово в слово.

Тем не менее за два дня встреч (первый из которых был в основном посвящен двусторонним контактам) представителям стран — членов ШОС удалось обсудить довольно много. Правда, большая часть так и осталась за закрытыми дверями.

Совещание министров обороны государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

— К саммиту лидеров мы готовим около 20 деклараций, но ключевым его итогом будет прием Ирана в члены ШОС , — рассказал «Известиям» российский дипломатический источник.

Отметим, что после приема в ШОС Индии и Пакистана в 2017 году в организации не раз деликатно намекали, что аппетита к дальнейшему расширению у «восьмерки» нет. Однако за последний год тенденция поменялась . На прошлом саммите лидеров в сентябре 2022 года в Самарканде ШОС запустила процедуру приема в организацию не только Ирана, но и Белоруссии , и на нынешнем заседании министры, в числе прочего, обсудили обращение Минска о возможном ускорении процедуры приема.

Кроме того, на Гоа были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ. Тот же статус получит и Бахрейн , однако, как рассказал источник «Известий», такой меморандум с этой страной будет оформлен позже в штаб-квартире ШОС в Пекине, поскольку в Манаме решили: подпись под документом должен поставить министр, а не посол, как в случае с другими новоиспеченными странами-партнерами.

Последний раз прибавление в полку партнеров ШОС случилось в марте. В таком качестве к организации решила примкнуть Саудовская Аравия , крупнейшая экономика среди арабских стран и самая быстрорастущая экономика среди государств G20, в прошлом ориентировавшаяся во внешней политике преимущественно на США. И если вступление несколько лет назад в ряды членов Индии и Пакистана было во многом заслугой России, то в случае с саудитами, бесспорно, сказалось влияние Китая . Именно при посредничестве Пекина Эр-Рияд восстановил дипотношения с Тегераном после восьмилетнего разрыва. Это не только вывело Китай в серьезные игроки в делах Ближнего Востока, но и усилило интерес стран региона к участию в региональных структурах с участием КНР.

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

— Китай — это мировой центр номер два, и стоять рядом с ним для многих важно. Конечно, есть страны, которые пытаются дистанцироваться и наладить отношения с США, как Филиппины, но многие предпочитают класть яйца по разным корзинам и использовать разные возможности , — заметил главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — При этом нельзя сказать, что в соответствии с западными штампами, Китай — это страна, которая определяет повестку в ШОС, слишком велики и другие участники — и Россия, и Индия.

Более того, как подчеркнул эксперт, объединение включает в себя и многие другие важные страны, которые будут занимать центральное место в международных процессах. Поэтому интерес новых игроков к ШОС «быть там, где все» вполне понятен.

И в будущем организация наверняка будет прирастать как новыми членами, так и партнерами по диалогу.

— ШОС проходила самые разные этапы, начиная с сугубо прикладных вещей, вроде урегулирования границ, потом перейдя в значительной степени в роль церемониальной организации. Сейчас же ШОС вступает в период, когда практический выхлоп будет больше , — сказал Федор Лукьянов.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

По его словам, в настоящий момент на повестке ШОС стоит вопрос об обустройстве Евразии, чтобы она была более связанной, — идет строительство транспортных коридоров и экономических цепочек. Всё это делает саму организацию более актуальной, повышая к ней интерес новых игроков .

Редкий гость

У азиатской и западной прессы главное внимание было сосредоточено на госте из Пакистана — главе МИДа Билавале Бхутто Зардари. И хотя официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи подчеркивал, что Нью-Дели приглашает все государства — члены ШОС на мероприятия под своим председательством, и, мол, заострять внимание на представителе конкретной страны неуместно, его приезд загодя превратился в мини-сенсацию. Хотя бы уже потому, что он стал первым высокопоставленным пакистанским чиновником, посещающим Индию с 2014 года .

«На прибытие пакистанского министра иностранных дел на индийскую землю смотрят с таким же вниманием, с каким относятся к редким пролетающим кометам. Они приезжают нечасто, но, когда приезжают, устраивают звуковое и световое шоу», — отозвалcя о прилете господина Бхутто один из индийских экспертов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари во время встречи на Гоа Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

При этом несколько месяцев в Исламабаде шли серьезные дебаты на тему того, принимать или нет индийское приглашение .

Общие знаменатели

На итоговой пресс-конференции, которую глава российского МИДа дал 5 мая, он рассказал, что к саммиту лидеров министры подготовили «емкий пакет документов», включая политическую декларацию , и ряд документов по борьбе с радикализацией, а также по цифровой трансформации и здравоохранению.

— У нас общее видение тех проблем, которые на мировой арене сейчас сохраняются. И есть общее желание координировать наши действия и в ООН, и на евразийском континенте с такими структурами, как Евразийский экономический союз, с АСЕАН, со странами БРИКС , — отметил Лавров.

Касаясь создания общей валюты стран ШОС, он дал понять, что такая инициатива обсуждается, но пока среди стран-членов преобладает настрой на большее использование национальных валют.

Фото: РИА Новости/Болат Шайхинов

Кроме того, министры достигли договоренности активизировать контактную группу ШОС – Афганистан. Ситуация в этой стране, по словам министра, требует достаточно срочных мер . Тем более США вновь пытаются вмешиваться в ее дела и «не оставляют попыток вновь внедрить свою военную инфраструктуру в регион вокруг Афганистана, в Центральную Азию».

— Все прекрасно понимают серьезнейшую опасность, которую такие попытки таят в себе, — подчеркнул Лавров.

Не обошлось и без упоминания последнего инцидента с атакой украинских дронов по Кремлю . Сергей Лавров отметил, что эта тема затрагивалась, и все министры стран ШОС осудили эту террористическую атаку .

— Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома «хозяев» киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями , — добавил он.

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Министр добавил: в Москве видят растущее понимание того, что проблемы, возникшие «в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния России», нельзя решить, только заморозив линию соприкосновения в Донбассе.

— Все понимают геополитический характер происходящего, понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира, решить невозможно , — подчеркнул он.