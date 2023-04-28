Встречное сближение: что обсудили министры обороны стран ШОС

Сергей Шойгу получил приглашение посетить Пекин. Об этом стало известно по итогам его встречи с главой военного ведомства Китая Ли Шанфу, которая состоялась в рамках совещания министров обороны стран ШОС 28 апреля. Выступая на самом саммите, Сергей Шойгу отметил активное противодействие коллективного Запада «динамичным и необратимым изменениям» в процессе становления многополярного мира. Проявлением этого он назвал вмешательство США и их союзников в конфликт на Украине с целью «нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю». Эксперты отметили, что страны ШОС проявляют очевидное стремление к консолидации. По их словам, это касается и Китая, который на фоне дестабилизации вокруг Тайваня хочет заручиться активной поддержкой государств региона во всех областях, в том числе и военной.

Эрозия безопасности

В пятницу, 28 апреля, в Нью-Дели состоялось совещание министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Сергей Шойгу в своем выступлении заявил , что встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки.

«Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад» , — сказал он.

Сергей Шойгу подчеркнул, что США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов. При этом на независимые государства оказывается беспрецедентное давление.

«В результате проверке на прочность подвергаются механизмы безопасности и форматы сотрудничества, создававшиеся десятилетиями, обостряются замороженные межгосударственные противоречия , возрастает вероятность перерастания локальных кризисов в крупномасштабные конфликты», — сказал министр.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Он напомнил, что Россия в 2021 году инициировала диалог с Западом по стратегической стабильности, однако российские предложения были отвергнуты.

По словам Сергея Шойгу, «сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами» , в первую очередь с Россией и Китаем.

«Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире», — сказал Шойгу.

Он отметил, что США с союзниками, стремясь сохранить глобальное доминирование, подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности: по их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями.

Глава минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин в своем выступлении отметил, что позитивных тенденций в изменении нынешней военно-политической обстановки нет. Причинами Минск считает то, что однополярный мир, построенный на доминировании США, уходит в прошлое, но определенные силы, стремясь сохранить его, провоцируют конфликты по всей планете.

Любая встреча ШОС сама по себе имеет важное значение с точки зрения геополитики, рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

— А уж встреча на уровне министров обороны означает, что процессы интеграционного характера, основанные на доверии, затрагивают уже и военную область. Это очень важно для консолидации ШОС по вопросам, которые представляют общий интерес, — подчеркнул эксперт.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: ТАСС/EPA

Он отметил, что в нынешних условиях военные контакты особенно актуальны.

— Китайцы сейчас готовы пойти на более активное сотрудничество по линии ШОС. Сейчас им нужно заручиться активной поддержкой государств региона во всех областях, в том числе в военной. В целом сейчас уровень и степень взаимодействия ШОС, безусловно, повышаются, — констатировал Сергей Орджоникидзе.

Региональные вопросы

Сергей Шойгу в своем выступлении также отметил, что противодействие Запада укреплению многополярности наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США инициировали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН.

Министр обороны России объявил, что наша страна повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры Москва расценивает как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС, добавил он.

«Страны НАТО по итогам своего двадцатилетнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку», — заявил министр.

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению, сказал Шойгу.

В совещании приняли участие министры обороны Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, генсек ШОС Чжан Мин. Кроме того, присутствовали главы военных ведомств Белоруссии и Ирана в качестве представителей государств-наблюдателей.

В рамках мероприятия глава российского военного ведомства встретился с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. Министр обороны Индии назвал двустороннее сотрудничество в военной сфере одним из важнейших столпов стратегического партнерства между двумя странами. Переговоры с Шойгу он назвал превосходными.