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Основатель Georgian Airways выразил надежду на зеркальный ответ на санкции Украины

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Фото: TASS/picture alliance/Markus Mainka
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Основатель, экс-гендиректор грузинской Georgian Airways Тамаз Гаиашвили выступил с комментарием по поводу санкций против авиакомпании, которые 1 июля ввел президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что включение меня или авиакомпании Georgian Airways в список лиц, подпадающих под санкции Украины, абсурдно и несправедливо. Я также хотел бы выразить свою обеспокоенность тем, что это решение имеет политическую подоплеку», — приводит его заявление портал PrimeTime.

Гаиашвили напомнил, что ни одна авиакомпания в мире не решает, куда летать или прекращать полеты. Это регулируется правительственным соглашением о воздушном сообщении между двумя странами. К тому же рейсы в Россию выполняют авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана, Центральной Азии и никто их за это не санкционирует.

«В заключение я надеюсь, что за этим несправедливым и безосновательным решением президента Украины последует мгновенный и зеркальный ответ правительства Грузии», — резюмировал Гаиашвили.

Второй не пошел: запуск рейсов Red Wings в Грузию подвис
Почему перевозчик не может начать полеты в эту страну

Зеленский 1 июля объявил о санкциях против авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в РФ.

О том, что Georgian Airways запустит транзитные полеты из Москвы в европейские страны через Тбилиси, стало известно 25 мая. Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы из столицы России в Париж и Вену через Тбилиси.

Ранее, 22 мая, Госдепартамент США в очередной раз предупредил правительство и частный сектор Грузии о возможном введении против них односторонних санкций из-за возобновления прямого авиасообщения республики с Россией. 11 мая Евросоюз призвал Грузию продолжать поддерживать антироссийские санкции в сфере авиации и не пускать самолеты РФ на свою территорию.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Тогда же были отменены визы для граждан Грузии.

Спустя девять дней самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из столицы РФ. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.

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