В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы

Самолет российской авиакомпании «Азимут», совершавший первый прямой рейс из Москвы, приземлился в аэропорту столицы Грузии — Тбилиси.

На борту было 86 пассажиров, еще 14 посадочных мест оставались свободными.

Сообщается, что полет прошел штатно.

Этот рейс стал первым полетом в Грузию из России спустя почти четырехлетнего перерыва.

Самолеты российской авиакомпании «Азимут» будут летать семь раз в неделю. Это первый авиаперевозчик, которому Грузия разрешила прямые рейсы.

16 мая на сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways открылась продажа билетов в Москву. Прямые рейсы будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю.

Грузинский министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили 15 мая заявил, что страна будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией. Он добавил, что три авиакомпании из России запросили выполнение рейсов в международные аэропорты страны. Речь идет об аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

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