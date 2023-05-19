В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы
Самолет российской авиакомпании «Азимут», совершавший первый прямой рейс из Москвы, приземлился в аэропорту столицы Грузии — Тбилиси.
На борту было 86 пассажиров, еще 14 посадочных мест оставались свободными.
Сообщается, что полет прошел штатно.
Этот рейс стал первым полетом в Грузию из России спустя почти четырехлетнего перерыва.
Самолеты российской авиакомпании «Азимут» будут летать семь раз в неделю. Это первый авиаперевозчик, которому Грузия разрешила прямые рейсы.
16 мая на сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways открылась продажа билетов в Москву. Прямые рейсы будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю.
Грузинский министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили 15 мая заявил, что страна будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией. Он добавил, что три авиакомпании из России запросили выполнение рейсов в международные аэропорты страны. Речь идет об аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
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