Реклама
Прямой эфир
Мир
На Тайване указали на «немыслимую цену» бесплатной военной поддержки США
Мир
Мишустин отправится с официальным визитом в Китай
Туризм
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Общество
Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию
Мир
Британия расширила санкции против России
Происшествия
Украинские военные второй раз за сутки обстреляли Донецк из РСЗО
Общество
Первый самолет вылетел рейсом Москва – Тбилиси спустя почти четыре года
Общество
В Крыму назвали биполярным расстройством «деоккупационные идеи» Зеленского
Происшествия
Рогов сообщил о ранении одного человека при обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Мир
ЕС боится ослабления поддержки США Украины при неудачном контрнаступлении
Мир
На Украине подтвердили личное участие Зеленского в саммите G7 в Японии
Мир
На Украине выразили опасения в связи с давлением Запада на ВСУ перед контрнаступлением
Мир
В Китае 11 человек погибли из-за сорвавшегося со скалы авто
Сюжет:

Первый самолет вылетел рейсом Москва – Тбилиси спустя почти четыре года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром 19 мая, спустя почти четыре года, самолет авиакомпании «Азимут» направился из Москвы в столицу Грузии — Тбилиси. Журналисты «Известий» пообщались с пассажирами рейса перед вылетом.

По их словам, открытия авиасообщений с Грузией ждали долго — теперь граждане РФ могут отправиться, например, к своим родственникам. Именно с такой целью и летел собеседник издания.

Мужчина поделился, что билет стоил 38 тыс. рублей на двоих.

Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии
19 мая между странами возобновится авиасообщение

16 мая на сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways открылась продажа билетов в Москву. Прямые рейсы будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю.

Также сообщалось, что российская авиакомпания «Азимут» запускает рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая с частотой семь рейсов в неделю. Это первый авиаперевозчик, которому Грузия разрешила прямые рейсы.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяются.

Также с 15 мая отменен визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или учебы или на срок более 90 дней.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023