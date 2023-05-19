Первый самолет вылетел рейсом Москва – Тбилиси спустя почти четыре года
Утром 19 мая, спустя почти четыре года, самолет авиакомпании «Азимут» направился из Москвы в столицу Грузии — Тбилиси. Журналисты «Известий» пообщались с пассажирами рейса перед вылетом.
По их словам, открытия авиасообщений с Грузией ждали долго — теперь граждане РФ могут отправиться, например, к своим родственникам. Именно с такой целью и летел собеседник издания.
Мужчина поделился, что билет стоил 38 тыс. рублей на двоих.
16 мая на сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways открылась продажа билетов в Москву. Прямые рейсы будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю.
Также сообщалось, что российская авиакомпания «Азимут» запускает рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая с частотой семь рейсов в неделю. Это первый авиаперевозчик, которому Грузия разрешила прямые рейсы.
10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяются.
Также с 15 мая отменен визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или учебы или на срок более 90 дней.