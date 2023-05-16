«Азимут» планирует запустить рейсы в Грузию с 19 мая

Российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Азимут» получила разрешение авиационных властей Грузии на выполнение полетов по маршруту Москва — Тбилиси с частотой семь рейсов в неделю. Перевозчик планирует начать полеты 19 мая 2023 года», — рассказали в ведомстве ТАСС.

В министерстве транспорта также отметили, что авиаперевозки будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства.

Ранее в этот день грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву, начиная с 20 мая. Полеты также будут происходить семь раз в неделю.

Накануне грузинские авиавласти выдали разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в Тбилиси с 17 мая.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется.

Вместе с тем с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 мая назвал отмену визового режима с Грузией гуманитарным решением, так как граждане РФ не раз просили об этом.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, в свою очередь, заявил, что страна будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией.