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Грузия получит до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с РФ

Министр экономики Давиташвили: Грузия получит до $400 млн прибыли в год от возобновления авиасообщения с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Грузия будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией. Об этом 15 мая заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили во время брифинга.

«В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от $300 млн до $400 млн в течение одного года после того, как будут восстановлены полеты», — сказал он.

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

Ранее, 15 мая, российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации минэкономики Грузии за разрешением начать полеты в страну. Какие именно компании обратились к грузинским властям, не сообщалось.

До этого, 10 мая, на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется. Указ, утративший силу, временно запрещал российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на грузинскую территорию.

Кроме того, был отменен визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну только для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

В середине января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем.

Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

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