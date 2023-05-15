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Авиакомпании РФ запросили у властей Грузии разрешение на полеты в страну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации минэкономики Грузии за разрешением начать полеты в страну. Об этом само ведомство сообщило в понедельник, 15 мая.

«В отношении каждого заявления, поданного в Агентство гражданской авиации, решение будет приниматься после детального изучения текущего статуса авиакомпаний и их воздушных судов в отношении международных санкций или ограничений, а разрешения на полеты будут выдаваться в соответствии с вышеупомянутым принципом», — говорится на их сайте.

Какие именно авиакомпании России обратились к грузинским властям, не сообщается.

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10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликовали указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется. Указ, утративший силу, временно запрещал российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на грузинскую территорию.

Кроме того, с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала предложение правительства о возобновлении авиасообщения с РФ. Политик призвала урегулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

Пассажирское авиасообщение с Грузией было приостановлено летом 2019 года из-за массовых протестов в Тбилиси. Тогда там начались беспорядки, возникла угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

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