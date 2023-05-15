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Грузия выдала разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в страну с 17 мая
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Грузия выдала разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в страну с 17 мая

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Фото: РИА Новости
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Грузинские авиавласти выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в Грузию с 17 мая. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью телеканалу IMEDI.

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это «Азимут эйрлайнз», которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты», — сказал Давиташвили.

Прямой без виз: Россия отменила запрет на авиасообщение с Грузией
Прямые полеты хотят восстановить в ближайшее время, от Тбилиси ждут согласования рейсов

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется.

Кроме того, с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

11 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал отмену визового режима с Грузией гуманитарным решением, так как граждане РФ ни раз просили об этом.

Ранее в этот день три авиакомпании из России запросили выполнение рейсов в международные аэропорты Грузии. Речь идет об аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси. При этом не уточнялось, какие именно компании из РФ подали заявки на осуществление прямых рейсов.

Подсчитано, что Грузия будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией.

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