Три авиакомпании из РФ запросили рейсы в международные аэропорты Грузии

Три авиакомпании из России запросили выполнение рейсов в международные аэропорты Грузии. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили во время брифинга.

Речь идет об аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси. При этом не уточнялось, какие именно компании из РФ подали заявки на осуществление прямых рейсов.

По словам министра, процесс рассмотрения документов от российских авиаперевозчиков завершится до конца дня, решение по ним, вероятно, огласят 16 мая.

Кроме того, запрос на выполнение прямых рейсов также подала авиакомпания «Грузинские авиалинии».

В ходе того же брифинга Давиташвили отметил, что Грузия будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией.

Ранее в понедельник стало известно, что российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации минэкономики Грузии за разрешением начать полеты в страну. Какие это именно авиакомпании также не уточнялось.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликовали указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется. Указ, утративший силу, временно запрещал российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на грузинскую территорию.

Кроме того, с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

В середине января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем.

Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.