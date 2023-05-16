Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией

Грузинская авиакомпании Georgian Airways получила разрешение осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) авиаперевозчика 16 мая.

«Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси», — говорится в сообщении.

Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации страны, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю, уточнил авиаперевозчик.

В Georgian Airways добавили, что авиавласти Грузии выдали соответствующее разрешение 16 мая.

Georgian Airways стала второй по счету авиакомпанией, получившей разрешение на выполнение полетов между Грузией и Россией. Накануне, 15 мая, стало известно, что грузинские авиавласти выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в Тбилиси с 17 мая.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется.

Вместе с тем с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, в свою очередь, заявил, что страна будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией.