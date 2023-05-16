Реклама
Прямой эфир
Общество
В столице Кузбасса открыли «Квартал юстиции»
Авто
В Совфеде предложили с 2024 года ввести уровень локализации деталей для такси
Мир
Минобороны КНР назвало заявления США о союзе России и Китая устаревшим мышлением
Авто
Россияне стали активнее покупать автомобили с пробегом
Мир
В Кремле прокомментировали доклад о невмешательстве России в дела США
Мир
В Кремле заявили о мониторинге российскими спецслужбами действий ЦРУ
Пресс-релизы
Modest Fashion Day состоится 20 мая в Казани
Пресс-релизы
20 мая стартует сезон главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам
Экономика
Экономист предрек рецессию в Евросоюзе
Политика
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате семи ракет Storm Shadow за сутки
Мир
Маск заявил о намерении миллиардера Сороса разрушить человечество
Авто
В российских автосалонах закончились Lada Largus
Сюжет:

Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией

Агентство гражданской авиации Грузии разрешило Georgian Airways летать в Россию с 20 мая
0
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузинская авиакомпании Georgian Airways получила разрешение осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) авиаперевозчика 16 мая.

«Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси», — говорится в сообщении.

Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации страны, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю, уточнил авиаперевозчик.

В Georgian Airways добавили, что авиавласти Грузии выдали соответствующее разрешение 16 мая.

Прямой без виз: Россия отменила запрет на авиасообщение с Грузией
Прямые полеты хотят восстановить в ближайшее время, от Тбилиси ждут согласования рейсов

Georgian Airways стала второй по счету авиакомпанией, получившей разрешение на выполнение полетов между Грузией и Россией. Накануне, 15 мая, стало известно, что грузинские авиавласти выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в Тбилиси с 17 мая.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется.

Вместе с тем с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, в свою очередь, заявил, что страна будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023