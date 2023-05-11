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В Кремле назвали отмену визового режима с Грузией гуманитарным решением

Песков: отмена визового режима с Грузией — это решение гуманитарного характера
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Фото: ТАSS/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 11 мая, прокомментировал реакцию президента Грузии Саломе Зурабишвили на отмену визового режима для граждан государства со стороны РФ.

«В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан, предпринимателей двух стран, общественных объединений, деятелей культуры, научных кругов, которые просили принять эти решения. Исходя из гуманитарных соображений это было. Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал», — сказал Песков.

Он добавил, что в Тбилиси была разная реакция на принятое Москвой решение.

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

Согласно опубликованному накануне указу российского лидера Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другой указ снимает запрет для авиакомпаний России на полеты в страну и продажи туров. Авиакомпании РФ будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

В свою очередь президент Грузии Зурабишвили заявила, что отмена визового режима для граждан государства со стороны РФ является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Грузинский лидер назвал это решение России «очередной провокацией».

В январе Зурабишвили не поддержала предложение правительства о возобновлении авиасообщения с РФ. Она призвала урегулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

При этом глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили сказал, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. Отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ, добавил он.

В декабре прошлого года спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил о том, что в Тбилиси информированы о планах Москвы пересмотреть и упростить визовый режим для ряда стран, в том числе Грузии. Абашидзе напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения их страны.

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