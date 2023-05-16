На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
На сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways во вторник, 16 мая, открылась продажа билетов в Москву. Прямые рейсы будут осуществляться с 20 мая.
Стоимость авиабилетов составляет от $345.
Кроме того, на сайте грузинского национального перевозчика пропали доступные ранее транзитные рейсы через Ереван авиакомпании Air Dilijans.
Ранее в этот день стало известно, что Georgian Airways получила разрешение осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. Полеты будут происходить семь раз в неделю.
Также во вторник сообщалось, что российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая с частотой семь рейсов в неделю.
10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется.
Вместе с тем с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 мая назвал отмену визового режима с Грузией гуманитарным решением, так как граждане РФ не раз просили об этом.