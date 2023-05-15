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В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Перед парламентом Грузии в центре Тбилиси проходит протестная акция с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил корреспондент «Известий».

Протестующие заявляют, что хотят «опротестовать подарок от президента РФ» Владимира Путина, который им не нужен.

«У нас есть уникальный шанс присоединиться к европейской семье и не потерять ту свободу и ценности, которые завоевали наши предки», — говорят организаторы акции.

По словам корреспондента «Известий», уже сейчас можно понять, что сторонников восстановления авиаперевозок между Россией и Грузией в Тбилиси гораздо больше, чем противников.

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Ранее в этот день Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая. Это будут чартерные полеты.

Также в пятницу министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили во время брифинга заявил, что три авиакомпании из России запросили выполнение рейсов в международные аэропорты страны. Речь идет об аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется.

Кроме того, с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

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