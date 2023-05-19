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В Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта из-за прилета первого рейса из Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта на фоне прилета первого рейса из Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили 19 мая.

Буквально несколько минут назад самолет авиакомпании «Азимут» приземлился в аэропорту Тбилиси впервые за четыре года. Всего на борту находилось 84 пассажира из РФ. Сообщалось, что полет прошел штатно.

На кадрах видно, как полиция буквально «оцепила» зал ожидания аэропорта — пассажиры вынуждены толпой обходить его. К одному из правоохранителей обратились с вопросом, почему пассажиры не могут попасть внутрь. Он, в свою очередь, недружелюбно ответил, что никакой причины нет и пожелал «всего доброго».

По информации корреспондента, инициатором такого шага по отношению к русским туристам стало МВД Грузии.

«Оно сочло нужным и приняло данное решение», — отметил Джабишвили.

В настоящий момент сотрудников МВД Грузии около аэропорта становится все больше.

Как передает корреспондент «Известий», у аэропорта собралась целая толпа протестующих.

Известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала этот рейс нежелательным.

Самолеты российской авиакомпании «Азимут» будут летать семь раз в неделю. Это первый авиаперевозчик, которому Грузия разрешила прямые рейсы. Впоследствии страна также разрешила полеты российской компании Red Wings.

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