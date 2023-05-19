Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings, сообщили в пресс-службе ведомства 19 мая.

«С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза», — говорится в сообщении.

Полеты могут осуществляться с 18 мая.

Ранее первой авиакомпанией, которая получила разрешение на прямые рейсы в Грузию, стала «Азимут» — уже сегодня самолет с пассажирами впервые за четыре года отправился из Москвы в Тбилиси.

С 16 мая грузинская авиакомпания Georgian Airways также получила разрешение осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву начиная с 20 мая. Полеты будут проходить семь раз в неделю.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяются.

Также с 15 мая отменен визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или учебы или на срок более 90 дней.