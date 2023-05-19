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Оппозиция попыталась прорвать кордон полиции в аэропорту Тбилиси после рейса из Москвы

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после того, как там приземлился первый за четыре года рейс с пассажирами из Москвы. Об этом 19 мая сообщает «РИА Новости».

Полицейским удалось остановить участников акции протеста, однако они продолжают находиться на прилегающей территории с флагами и плакатами в поддержку Украины и Евросоюза.

Известно, что протестующие против возобновления прямого авиасообщения с РФ собрались утром в центре Тбилиси и в автоколонне двинулись в сторону аэропорта.

Позже агентство добавило, что представители оппозиции завершили акцию протеста и постепенно начали расходиться от здания аэропорта.

Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии
19 мая между странами возобновится авиасообщение

В пятницу, 19 мая, самолет авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из столицы РФ. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. На борту находились 86 пассажиров. Российский перевозчик получил соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю.

В этот же день в пресс-службе авиакомпании Red Wings рассказали, что планируют начать полеты в Грузию в первой декаде июня.

Перевозки также будет осуществлять грузинская компания Georgian Airways.

Председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе 18 мая заявил, что в связи с открытием прямых рейсов в стране ожидают роста туристического потока из России предстоящим летом.

Грузинский министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили 15 мая сообщил, что страна будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с РФ.

Запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию отменил 10 мая президент РФ Владимир Путин.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.

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